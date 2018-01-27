منسق العلاقات السورية السودانية : مشاركة سوريا بمعرض الخرطوم الدولي بعد غياب سبع سنوات

الخرطوم 27-1-2018 ( سونا ) قال المهندس محمد سامر تقي الدين منسق العلاقات السورية السودانية ومدير الجناح بمعرض الخرطوم الدولي، ان المشاركة في هذه الدورة سياسية بالمقام الأول للوقوف إلى جانب السودان لاعترافهم شعبا" ونظاما" وحكومة بالفضل الذي قدمته الحكومة السودانية وشعبها في فترة الحرب للشعب السوري وان السودان هو الدولة الوحيدة التي ظلت فاتحة ذراعيها دون إستثناء للشعب السوري لافتا إلى اهمية المشاركة للجمهورية السورية بمعرض الخرطوم الدولي في دورته الحالية 35 في المقام الأول بالعودة إلى السوق السوداني بعد ال7 اعوام التي غابت فيها بسبب الحرب.

واضاف في تصريح " لسونا"ان للمشاركة اهمية متعددة الأطراف خاصة وان الاقتصاد السوري تعود على دائما" على ان يكون هنالك تبادل مشترك بين البلدين بحكم العلاقة المتميزة والطيبة التي تجمع بينهم وان الصناعة عادت بالجمهورية السورية بعد تعافيها من الهجمة الكونية كما وصفها والتي تعتمد بالدرجة الأولى على السوق السودانية باعتبارها منفذا كبيرا للتجارة والصناعة وعموم الاقتصاد السوري.

واستعرض حجم المشاركة بالمعرض والمتمثلة في الصناعات البسيطة والصناعات الغذائية وصناعة الخيوط والبلاستيك والمنظفات وغيرها من الصناعات والتي اعتبرها كضربة بداية للعودة إلى دولاب الصناعة في سوريا والتي وصفها بالعودة اللا نهاية لها بالسوق السودانية وبقوة، مبينا ان الصفقة الكبيرة تحققت بمشاركة الوفد السوداني في معرض دمشق الدولي والذي تم فيه تبادل وعقد عدة صفقات واتفاقيات بينها إتفاقية مع مستشار وزير الإستثمار والتي منحته سوريا اراضي استثمارية واسعة للاستثمار وهي حاليا قيد الدراسة لتجهيز المستثمرين وايضا تم التوقيع على اتفاقية لإقامة سوق مشترك بين البلدين سوف يتم العمل فيها.

وبارك للسودان امنه وامانه، مثمنا جهود إدارة المعرض في المميزات التي عجز عن وصفها وتعدادها والتي ساعدت في إنجاح هذه التظاهرة والفعالية بهذا المستوى الذي وصفه بالعالي والمتميز بحسب الإمكانيات المتاحة، متمنيا استمرارها لعكس الفرص الاستثمارية بالسودان ودعم النشاط الإقتصادي

