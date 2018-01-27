رئيس قسم المعارض العربية بالأردن يؤكد مشاركة الأردن بمعرض الخرطوم على مدار 20 عاما الماضية

الخرطوم-27-1-2018( سونا ) أكد رئيس قسم المعارض العربية بالأردن ومدير جناح الدولة بمعرض الخرطوم الدولي الأستاذ وسام عبد الفتاح النسور مشاركة الدولة الأردنية بمعرض الخرطوم الدولي على مدار ال20عاماً الماضية وحتى دورته الحالية، وقال في تصريح لـ( سونا) "تأتي أهمية المشاركة الأردنية بالمعرض لما له من أهمية بالغة للصناعات الأردنية والخدمات المتمثلة في المستشفيات وقطاع تكنولوجيا المعلومات لذلك شاركت الدولة بـ20 شركة صناعية من مختلف القطاعات، وأهمها المنتجات الغذائية والبلاستيكية والصناعات الإنشائية والقطاع الصحي وغيرها من الأنشطة المختلفة"، مضيفاً بالقول "إن المعرض يعطي انطباعاً عن حجم السوق السوداني وعن ثقافة المستهلك السوداني وغيرها من الرغبات المرجوة لا سيما وأن البيئة الاستثمارية في السودان جاذبة وهنالك العديد من مقومات الاستثمار في السوق السوداني إلا أن هنالك بعض العقبات التي تواجه المستثمرين الأردنيين من ضرائب وجمارك ولا بد من تذليلها عن طريق هيئة الجمارك و وزارة التجارة السودانية بتطبيق الاتفاقيات التجارية الموقعة وعدم تحصيل اي جمارك وضرائب على المنتجات الأردنية الداخلة على السوق السوداني وهي إحدى الرغبات التي نتمنى أن تحقق للصناعات الأردنية حتى نتمكن من دخول السوق السودانية وإعطائها نظرة اكبر عن المنتجات الأردنية والصناعات والخدمات المختلفة، فإن المشكلة تكمن في الضرائب والجمارك المفروضة على إدخال المواد الأولية والسلع الداخلة والخارجة والتي تقلص من حجم الإستثمار او توقفه ولا بد من وجود تجارة حرة وفتح السوق للمستثمرين والشركات الصناعية والتجار بمختلف نشاطاتهم لتنشيط الحركة الإقتصادية ليثبت السودان أن هنالك بيئة خصبة وجاذبة للاستثمار".

وتوقع عدم مشاركة الدولة الأردنية في الدورات القادمة في حال عدم تطبيق الاتفاقيات التي تأمل الدولة وتسعى في تذليلها مع هيئة الجمارك ووزارة التجارة لأن رجال المال والمستثمرين الأردنيين يتفاجأون بالعوائق الجمركية والتي تؤدي لإحجامهم عن المشاركة والإستثمار، ولفت إلى أن معرض الخرطوم معرض عريق استمر لمدة 35 عاماً لذلك لا بد من تسهيل وتسريع إجراءات المستثمرين ليلقى المعرض الحجم الذي يستحقه من المشاركات ومن خلال إعطاء هذه المرونة للممستثمرين بمختلف انواعهم سوف يشهد السوق إقبالا كبيرا للاستثمار وتوسعا وانفتاحا على السوق بشكل عام.

كما شكر القائمين على إدارة المعرض لما له من اهمية في الترويج للسودان إقتصادياً وإعلامياً وثقافياً باعتباره من اهم المعارض بالنسبة لدولة الأردن.



