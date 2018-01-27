أبوظبي للأوراق المالية يستضيف اجتماع اتحاد البورصات العالمي في أبوظبي

أبوظبي 27 -1-2018م/ وام / استضاف سوق أبوظبي للأوراق المالية أمس الاول في فندق سانت ريجس- شاطئ السعديات اجتماع اتحاد البورصات العالمي مع البورصات الشرق أوسطية الأعضاء في الاتحاد.

ترأس الاجتماع نانديني سوكومار الرئيس التنفيذي للاتحاد - ممثلة عن رئيس مجلس إدارة اتحاد البورصات العالمي - بحضور السادة الرؤساء التنفيذيين لعدد من بورصات المنطقة الأعضاء في الاتحاد منهم السوق المالي السعودي "تداول" و البورصة المصرية و بورصة مسقط و بورصة البحرين و بورصة فلسطين بالاضافة إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي.

وناقش المجتمعون العديد من القضايا التي تهم واقع ومستقبل البورصات الأعضاء كما تم طرح العديد من التجارب ذات العلاقة بتطوير وتحسين أدائها حيث تعد هذه الاجتماعات فرصة لتبادل الخبرات وتفعيل التعاون المشترك على المستوى الإقليمي والدولي لاسيما أن اتحاد البورصات العالمي يتابع باستمرار مجموعة واسعة من القضايا الهامة المتعلقة بقطاع الأسواق المالية وأحدث التطورات في قطاع أسواق المال.

وتم إلقاء الضوء خلال الحلقات النقاشية التي تضمنها الاجتماع على أحدث المستجدات بالنسبة للأنظمة والبرامج التكنولوجية المستخدمة في أسواق المال المنظمة ودور التكنولوجيا في رفع كفاءة البورصات وتوفير الحماية اللازمة لكافة الأطراف العاملة.

وتطرق الاجتماع الى جهود أسواق المال في تحسين القدرة التمويلية للمشروعات المتوسطة والصغيرة عبر أسواق مخصصة لهذه الشريحة من المشروعات فضلا على سبل تحفيز الصناديق والمؤسسات المالية لتحقيق استدامة النمو.