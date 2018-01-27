معرض الزين للأزياء 2018 ينطلق غدا بمشاركة عربية وآسيوية

الشارقة 27 -1-2018م/ وام / تنطلق غدا في قاعة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في إمارة دبي فعاليات الدورة الاولى لـ "معرض الزين للأزياء 2018" التي تستمر حتى 31 من يناير الجاري تحت رعاية ومشاركة سيدة الأعمال الشيخة هند بنت فيصل القاسمي بمشاركة محلية وخليجية وعربية وآسيوية.

ويستهدف المعرض مشاركة قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي يشهد نموا متواصلا في أعماله على مستوى الدولة إلى جانب أصحاب المشاريع الشبابية المتميزة التي تعزز بدورها من تنافسية مشاريع رواد الأعمال في سوق المعارض.

وبالتزامن مع "عام زايد" خصصت إدارة المعرض عدة منصات عرض للأسر المنتجة التابعة لوزارة تنمية المجتمع بهدف دعمهم وتقديم الفرصة لهم للترويج لمشاريعهم ومنتجاتهم.. كما يشارك في المعرض مجموعة من المشاريع النسوية الجديدة في إطار دعم مشاريع تمكين المرأة في الإمارات كما يتيح المعرض الفرصة لدعم المشاريع الخيرية والإنسانية من خلال منح مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الخيرية جزءا من ريع المعرض.

ويشكل معرض الزين للأزياء في انطلاقته الأولى دورة جديدة للتصاميم حول العالم بالتزامن مع السنة الجديدة وحلول فصل الشتاء.. كما أكد الكثير من المشاركين أنهم سيسهمون في تقديم جميع تصاميمهم الجديدة لهذا العام خلال المعرض وإيجاد جو من المنافسة في قطاع الأزياء الذي يتميز بنخبة واسعة من المجالات كالعطور والزينة والإكسسوارات وغيرها.

وقالت الشيخة هند بنت فيصل القاسمي ان هذا المعرض فرصة كبيرة لتسليط الضوء على الإبداعات الإماراتية في مجال التصميم والأزياء والموضة بعد أن شهدت منافسة وتطورا لافتين استطاع أن يضع الإنتاج الإماراتي على خارطة الإنتاج الإقليمي متوقعة لهذا المعرض التقدم تجاه تحقيق التفوق والتميز في هذا المجال الحيوي المهم.

من جانبه قال سالم المطوع مؤسس ومدير المعرض ان أسواق الأزياء والعطور والزينة تشهد تطورا كبيرا في دولة الإمارات بسبب الأجواء الإستثمارية المتاحة وإبداع المصممين والمتخصصين في المجال..موضحا انه من أجل وضع بصمة بارزة للشباب في هذا القطاع المهم أطلقنا هذا الحدث المهم سيرا على طريق الإزدهار الذي رسمته حكومتنا الرشيدة ومنح الفرصة لجميع القادرين على تقديم الأجمل والجديد.