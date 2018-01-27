حسبو يخاطب جماهير محلية عديلة

عديلة شرق دارفور 27-1-2018م (سونا) - خاطب نائب رئيس الجمهورية الدكتور حسبو محمد عبد الرحمن جماهير محلية عديلة اليوم، ودشن خلال مخاطبته مشروع نفير محلية عديلة لإعمار محطة تحويل كهرباء عديلة الذي يربط الولايات الغربية بالشبكة القومية. وأكد نائب الرئيس على نعمة الأمن والاستقرار،

وقال سيادته إن الحرب التي حدثت في دارفور كانت وباء وابتلاء .

وأكد أن قرار جمع السلاح في ولايات دارفور كانت تحدٍ لرئاسة الجمهورية ولا بد من تنفيذها على أرض الواقع، ونادى بمزيد من الإجراءات الأمنية المشددة على الاستمرار في عملية حملات جمع السلاح، وحيا سيادته القوات المسلحة وقوات الدعم السريع والأجهزة الأمنية والقضائية ولجنة أمن الولاية والمعتمدين والوزراء وحكومة ولاية شرق دارفور على النجاح الكبير في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. وأوضح نائب الرئيس أن ولاية شرق دارفور أصبحت من الولايات الأولى في الأمن والاستقرار، وطالب بضرورة المحافظة عليها، وأبان خلال حديثه للأجهزة الأمنية أنه لا بد من قطع دابر كل متفلت أومتخاذل يزعزع أمن المواطنين.

ووجه بتوسعة مستشفى عديلة، وتبرع ببناء مدرسة ثانوية نموذجية لتوطين الرحل واستقرارهم وإنشاء مركز أبحاث تحسين نسل الإبل وإنشاء البنك الزراعي لتمويل المشروعات ومصانع الزيوت النباتية، وأكد على محاربة المتفلتين ومحاربة النزاعات وعدم ظلم الناس، وقال لن نسمح بالتلاعب بأمن المواطنين .