الخرطوم 27-1-2018 ( سونا ) تشارك دولة الكويت بمعرض الخرطوم الدولي للمرة العاشرة على التوالي لما له من أهمية كبيرة في الاستفادة من الإمكانيات والفرص المتاحة بالسودان وعكس مقومات الاستثمار الكويتي.

صرح بذلك لـ(سونا) الأستاذ عبد الله ندا المطيري إدارة العلاقات الدولية رئيس المعارض بدولة الكويت ومدير الجناح بمعرض االخرطوم الدولي، وأشار إلى أن الكويت شاركت عبر 12 مصنعا كويتيا من مختلف القطاعات وصناعة المواد الإنشائية وكذالك المواد الغذائية والبتروكيميائية، وأكد سعي الدولة في هذه الدورة إلى خلق أكبر قدر من الشراكات مع المستثمرين السودانيين من خلال عقد الصفقات وتبادل الاتفاقيات خاصة وأن إدارة المعرض وفرت فرص لقاء رجال المال والأعمال في اليومين السابقين عبر عدة لقاءات ما بين المستثمرين والمهتمين السودانيين وأصحاب المصانع الكويتية، وستشهد الأيام القادمة عقود كبيرة تنعكس إيجابيا على الشعبين الشقيقين.

وأضاف أن الصفقات لا تأتي بيوم أو يومين لكن بدأنا من خلال عدة خطوات لإكمال هذة الصفقات بشكل كامل، مبينا أن قانون الاستثمار السوداني بشكل عام ممتاز، إلا أن هنالك بعض العوائق التي تواجه المستثمرين الأجانب من خلال الضرائب المفروضة أيضا ولا بد للجمارك أن تكون صفر بالنسبة للمنتجات العربية بشكل عام كما وعدنا السيد وزير التجارة لحل هذة المشاكل العالقة وتخفيف السعر الجمركي لأن المستفيد الأول والآخير هو المستهلك السوداني.

وأشار إلى أن المعرض يتحسن بشكل واضح في كل عام عن دوراته السابقة من حيث التنظيم والدول المشاركة.

