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أخبار محلية - اقتصادية

الاتحاد الأوروبي يمول مشروع رفع الإنتاجية لعدد ثلاثة آلاف مزارع بولاية النيل الأزرق

التاريخ : 27-01-2018 - 05:11:00 مساءً
الدمازين 27/1/2018 (سونا) أكد المهندس عوض السماني المدير العام لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية ورئيس لجنة مشروع رفع الإنتاجية لصف المزارعين لدى مخاطبته بمكتبه اليوم اجتماع اللجنة أن المشروع يعد من أميز المشروعات الزراعية التي تم تمويلها من الاتحاد الأوروبي وهو يرمي إلى إحداث نقلة نوعية في مجال الزراعة المطرية بالولاية .
واوضح أن المشروع يستهدف ثلاثة آلف مزارع من خلال البرامج التقنية بجانب متابعة مدارس المزارعين وتأهيل مراكز التنمية الزراعية وجمع بيانات الحصاد وبناء قدرات جمعيات المزارعين .
وأضاف أن البرنامج سيناقش عدة مشروعات أهمها تدريب المرشدين الزراعين بجانب تنفيذ وتقييم العمل الزراعي خلال الفترة الماضية والاهتمام باجتماعات لجنة الدعم الفني والاحتفال بيوم الحقل الزراعي
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