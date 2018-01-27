المنظمة العربية للتنمية الزراعية تدعو إلى التكامل الزراعي العربي لحماية الأمن الغذائي

الخرطوم 27-1-2018م(سونا)-دعا المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية البروفيسور إبراهيم آدم أحمد الدخيري، لأهمية التكامل الزراعي العربي لحماية الأمن الغذائي العربي، مشيرا إلى أن مشكلة الأمن الغذائي العربي تعتبر قطرية تواجه جميع الدول العربية.

وأشار مدير المنظمة لدى مخاطبته المؤتمر الإعلامي الأول للترويج لإنـجازات وأنشطة مؤسسات العمل العربي المشترك المنعقد بالقاهرة ، إلى أن إحصاءات عام 2016 تشير إلى أن فاتورة استيراد الغذاء من خارج الوطن العربي تقدر بحوالي 32.8 مليار دولار .

ونوه إلى أن تحقيق الأمن الغذائي يحتاج إلى إجراء إصلاحات وتعديلات داخلية تتماشى مع المتغيرات والتحديات الدولية، التي تواجه التنمية الزراعية من جهة وقضية الأمن الغذائي العربي من جهة أخرى، وأبرز هذه التعديلات تتمثل في إدراج التحديات البيئية الناتجة عن التغير المناخي والتوسع في ظاهرة التصحر وفقدان التنوع الحيوي في صلب الاهتمامات البرامجية للمنظمة، مستصحبا أهداف التنمية المستدامة في برامجها السنوية ، بالإضافة إلى التركيز على الشراكات العربية والإقليمية والدولية التي أصبحت ضرورة حتمية لإنفاذ البرامج لتحقيق التنمية المستدامة والأمن الغذائي في الوطن العربي .



