وزير العدل يؤكد حرص وزارته على تطبيق الشفافية في إجراءات إبرام العقود

الخرطوم في 27-1-2018م (سونا) - اكد مولانا دكتور ادريس ابراهيم جميل وزير العدل ان وزارته حريصة علي الشفافية في اجراءات ابرام العقود واتباع الاجراءات الرسمية وعدم الاعتماد علي الوازع الشخصي، مشيرا الي ان ذلك ينبع من التجارب الإسلامية.

واضاف خلال مخاطبته اليوم ببرج العدل الورشة التي نظمتها ادارة التدريب بوزارة العدل بمشاركة الادارة العامة للشراء والتعاقد والتخلص من الفائض بوزارة المالية حول ضوابط ابرام العقود والمشتريات الحكومية اضاف ان الخضوع للضوابط يسهل عملية المحاسبة، مبينا ان وزارته بدأت في اجراءات لضبط توثيقات العقود سدا لابواب الفساد .

وأكد دكتور جميل ان هناك ضوابط تسعي وزارة العدل لتنفيذها لضمان المزيد من الشفافية، داعيا الجهات الحكومية ان تعين وزارته لتطبيق هذه الضوابط .

وقال ان الورشة تعتبر اضافة حقيقية لطرق تجويد الممارسة العملية والوقوف علي العقبات التي تعتري التطبيق الصحيح لنصوص قانون الشراء والتعاقد ولوائحه، مؤكدا ان التقيد بأحكام العقود يتيح للجهات الرقابية من اداء عملها بالصورة المطلوبة وما يترتب علي ذلك من شفافية والتي تساعد على الحوكمة واصلاح الدولة .

واشار وزير العدل الي ان الورشة تهدف ايضا الى تصحيح مسار عمليات التعاقد والشراء في اجهزة الدولة ووضع الكفاءة لادارة المال العام اضافة الي ضرورة الالمام بالجوانب القانونية واحكام اللوائح التي تتبع في الشراء الحكومي والتعامل مع المستندات وتجويد مراحل اعداد المناقصات والضمانات في الشراء والتعاقد .