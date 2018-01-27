القادة الافارقة يشيدون بتقرير اداء السودان في قمة الالية الافريقية لمراجعة النظراء

اديس ابابا01/27 (موفد سونا) اشاد القادة الافارقة بتقرير أداء السودان الذي قدمه رئيس الجمهورية في قمة الالية الافريقية لمراجعة النظراء التي عقدت مساء اليوم علي هامش القمة ال 30للاتحاد الافريفي التي تستضيفها العاصمة الاثيوبية اديس ابابا.

وقال الدكتور فضل عبدالله فضل وزير رئاسة الجمهورية في تصريحات للصحفيين عقب القمة ان القادة الافارقة اشادوا بالحوار الوطني بشقيه السياسي والمجتمعي والمشاركة الكبيرة من جانب الاحزاب السياسية والحركات المسلحة التي تجاوزت اكثر من 100 حزب وحركة

واضاف د. فضل عبدالله ان القادة الافارقة ثمنوا كذلك جهود السودان المخلصة لحل النزاعات مع جيرانه وتقديمه لتجربة القوات المشتركة كنموذج لتحقيق السلام والاستقرار بين الدول الافريقية وتأمين الحدود امام الجرائم العابرة والاتجار بالبشر ومكافحة الارهاب.

واوضح وزير شؤون رئاسة الجمهورية ان تجربة السودان في الحكم اللامركزي وجدت كذلك اشادة لما فتحته من مجالات لإشراك المواطنين في السلطة وتقريب الظل الاداري وتقديم الخدمات.

واشار الدكتور فضل الي ان القادة الافارقة ركزوا في مداخلاتهم كذلك علي تقرير الاداء علي مستوي مشاركة المرأة في مستويات الحكم الثلاث المركزي والولائي والمحلي حيث شكلت نسبة30 في المائة من عضوية المجلس الوطني والمجالس التشريعية الولائية.

وقال الدكتور فضل ان القادة الافارقة اشادوا كذلك باشراك الحكومة لمنظمات المجتمع المدني في الحوار الوطني وفي كل برامجها علي المستوي الاتحاد ي والولائي.

وتطرق رئيس الجمهورية في تقديمه للتقرير كذلك للانتخابات التي جربت في البلاد عام2015 بمشاركة 76 حزبا وقال ان 15 مرشحا تنافسوا علي منصب رئيس الجمهورية.

واوضح رئيس الجمهورية ان السودان وفي اطار ترسيخ الحكم الرشيد وتيسير التقاضي فصل ديوان النائب العام عن وزارة العدل تحقيقا للعدل وترقية الاداء.

واشار رئيس الجمهورية الي ان السودان اعد برنامجا شاملا للاصلاح في حوكمة الحكم والادارة والجودة والتميز.

وفي محور السلم والامن قال رئيس الجمهورية ان السودان قام بحملات لجمع السلاح في ولايات دار فور وكسلا وشمال كردفان تعزيزا للسلام المتحقق.

واشار رئيس الجمهورية في تقريره الي ان قرار رفع العقوبات الاحادية الاقتصادية الامريكية علي السودان كان له اثرا ايجابيا في تطبيع العلاقات مع المؤسسات المالية والمصرفية في المجتمع الدولي وخاصة مع امريكا التي بدات شركاتها تعمل في البلاد.

وقال الرئيس ان السودان حقق في محور التنمية الاقتصادية والاجتماعية وثبات هائلة في مجال التعليم وخاصة التعليم العالي حيث اصبح لكل ولاية جامعة.

وفي مجال محاربة الفقر والبطالة قال الرئيس ان الحكومة تطبق برامجا خاصا لتشغيل وتمويل الخريجين مؤكدا ان السودان يتبني منذ اكثر من عشرين عاما مبادئ ديوان الزكاة لخفض نسبة الفقر ودعم الاسر المحتاجة.

واكد رئيس الجمهورية ان السودان مثل دول القارة الاخري يواجه تحديات مثل الازمة المالية والاتجار بالبشر والمخدرات والارهاب وتحديات الامن الاقليمي والدولي ودعا للعمل سويا للتصدي لهذه التحديات.

