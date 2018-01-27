غندور: الالية الافريقية لمراجعة النظرا تشيد بتقرير السودان



اديس ابابا27-01-2018م( موفد سونا)

قال وزير الخارجية ابراهيم غندور ان قمة الالية الافريقية لمراجعة النظرا التي عقدت اليوم اشادت بتقرير الادا في السودان الذي قدمه الرئيس البشير.



واضاف غندور ان التقرير حظي باعادة كبيرة من القادة الافارقة الذين شاركوا في القمة وكذلك من الفنيين المعنيين باعداد تلك التقارير.



وكان الرئيس البشير قد قدم تقرير الادا في السودان امام قمة الالية الافريقية لمراجعة النظرا التي عقدت اليوم علي هامش القمة الافريقية.



والمعروف ان الالية الافريقية تستمع كل فترة لتقرير وطني من احدي الد ول حيث تتم مناقشة كل القضايا الاقتصادية والاجتماعية السياسية والتفاصيل والتطورات الحادثة في نظام الحكم والبنات التحتية وغيرها.

واضاف غندور ان الرئيس البشير سيلتقي علي هامش القمة عددا من القادة الافارقة والامين العام للامم للمتحدث انطونيو غوتيرس.