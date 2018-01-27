المجلس الوزاري للايغاد يبحث عملية السلام في جنوب السودان



اديس ابابا 27-01-2018م ( موفد سونا)

عقد مجلس وزراء خارجية الايغاد اجتماعا اليوم لبحث عملية السلام في جنوب السودان.



وقال البروفيسور ابراهيم غندور وزير الخارجية ان الاجتماع نظر في مسيرة السلام في دولة الجنوب خاصة بعد بداية المرحلة الاولي المتعلقة بوقف اطلاق النار ووقف العدائيات.



واضاف غندور ان الاجتماع نظر ايضا في خروقات وقف اطلاق النار وقرر معاقبة اي فرد ينتهك قرار وقف اطلاق النار بمشاركة دولية وإقليمية كما اقر المرحلة الثانية من احياء عملية السلام في دولة الجنوب بالمشاركة السياسية والتي تحدد لها الاسابيع القادم.