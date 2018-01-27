بمشاركة الرئيس البشير القمة الافريقية الثلاثين تنطلق غداً

اديس ابابا 27-01-2018م (موفد سونا)





تبدا القمة العادية الثلاثين للاتحاد الافريقي بحضور الرئيس البشير واكثر من 40 من قادة دول ورؤساء الحكومات الافريقية ورؤساء المنظمات الاقليمية والدولية والامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيرس والرئيس الفلسطيني محمود عباس ابومازن اعمالها غدا بمقر المنظمة القارية بالعاصمة الاثيوبية وتستمر لمدة يومين.





وستستمع القمة التي تعقد تحت شعار( الانتصار في مكافحة الفساد: مسار مستدام لاحداث التحول في افريقيا) في جلستها الافتتاحية الي كلمات من رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسي فكي و الرئيس الغيني الفا كوندي رئيس الدورة الحالية للاتحاد الافريقي والامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيرس والرئيس الفلسطيني عباس ابومازن.





وتتناول القمة في مباحثاتها ملفات متعددة من ابرزها النزاعات المسلحة في القارة والهجرة غير الشرعية والارهاب وتفعيل المنطقة التجارية الحرة في افريقيا وحرية تنقل المواطنين الافارقة.





وتبحث القمة ايضا وضع الية صارمة لمكافحة الفساد وتبني مسودة قرار قدمته السنغال لادانة التصريحات المنسوبة للرئيس الامريكي دونالد ترامب حول الافارقة.





وستناقش القمة عددا من التقارير التي تقدمها اللجان الفرعية المختلفة للاتحاد الافريقي المتعلقة بالزراعة والمالية والتكنولوجيا والتعليم والاتصال والسلم والامن.





كما تتناول القمة ايضا تمكين الشباب والمرأة والمساواة بين الجنسين وتمويل الاتحاد الافريقي والاصلاح المؤسسي للاتحاد الافريقي واصلاح الامم المتحدة وجواز السفر الافريقي وتغيرات المناخ.





وستشهد القمة انتخاب رئيس جديد للاتحاد الافريقي خلفا للرئيس الغيني الفا كوندي الذي انتهت ولايته.

ويبدو ان الرئيس الرواندي بول كاغامي هو الاوفر حظا لتولي رئاسة المنظمة القارية لتمكينه من اطلاق عملية الاصلاح المؤسسي للاتحاد الافريقي خاصة وانه تراس لجنة الاصلاح لمدة عام ونصف كما تشهد القمة ايضا اطلاق سوق النقل الجوي الافريقي الموحد الذي يفتح الابواب امام تكامل قاري في المجال الجوي.





وتشير (سونا)الي ان 23 دولة كانت قد صادقت علي مشروع سوق النقل الموحد.