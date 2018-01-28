الدولار الأمريكي واليورو يستقران.. أمام الدينار

الكويت 28-1-2018 م (كونا) - استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الأحد عند مستوى 299ر0 دينار كما استقر اليورو عند مستوى 372ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم الخميس الماضي.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض إلى مستوى 424ر0 دينار بينما ارتفع الفرنك السويسري إلى مستوى 320ر0 دينار في حين بقي الين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار دون تغيير.

وفي الولايات المتحدة ارتفع سعر صرف الدولار أمام العملات الرئيسية في تعاملات يوم الجمعة الماضي بعد تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه يريد أن يرى الدولار قويا بعد يوم واحد فقط من تصريح وزير المالية الأمريكي ستيفن مونوشين بأن الفوائد التجارية للعملة الأمريكية ضعيفة.

وكان الدولار الأمريكي انخفض ليصل إلى أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات مقابل العملات الرئيسية الأخرى بعد فشل الحكومة الأمريكية في إعطاء زخم كبير للعملة الأمريكية.

