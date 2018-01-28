أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السودانى اليوم الأحد

الخرطوم 28-1-2018(سونا) - حدد بنك السودان المركزى أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الاثنين على النحو التالى :-

العملة شراء بيع المتوسط

الدولار 17.9551 18.0449 .18

الين الياباني 0.1653 0.1661 0.1657

الجنيه الاسترليني 25.4142 25.5413 25.4777

الفرنك السويسري 19.2239 19.32 19.272

الدولار الكندي 14.5834 14.6563 14.6199

كرونة السويدية 2.2788 2.2902 2.2845

الكرونة النرويجية 2.3314 2.3431 2.3372

الكرون الدنماركي 2.9975 3.0125 3.005

الدينار الكويتي 59.8503 60.1496 59.9999

الريال السعودي 4.7883 4.8122 4.8003

الدرهم الاماراتي 4.8887 4.9131 4.9009

ريال قطر 4.931 4.9557 4.9433

الدينار البحريني 47.6136 47.8517 47.7326

ريال عماني 46.673 46.9064 46.7897

الوحدة النقدية لدول الكوميسا 24.4116 24.541 24.4763

الدولار الحسابي (مصر) 1.2968 1.3126 1.3047

اليورو 22.3045 22.4161 22.3603



