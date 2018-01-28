أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السودانى اليوم الأحد

الخرطوم 28-1-2018(سونا) - حدد بنك السودان المركزى أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الاثنين على النحو التالى :-
العملة شراء بيع المتوسط
الدولار 17.9551 18.0449 .18
الين الياباني 0.1653 0.1661 0.1657
الجنيه الاسترليني 25.4142 25.5413 25.4777
الفرنك السويسري 19.2239 19.32 19.272
الدولار الكندي 14.5834 14.6563 14.6199
كرونة السويدية 2.2788 2.2902 2.2845
الكرونة النرويجية 2.3314 2.3431 2.3372
الكرون الدنماركي 2.9975 3.0125 3.005
الدينار الكويتي 59.8503 60.1496 59.9999
الريال السعودي 4.7883 4.8122 4.8003
الدرهم الاماراتي 4.8887 4.9131 4.9009
ريال قطر 4.931 4.9557 4.9433
الدينار البحريني 47.6136 47.8517 47.7326
ريال عماني 46.673 46.9064 46.7897
الوحدة النقدية لدول الكوميسا 24.4116 24.541 24.4763
الدولار الحسابي (مصر) 1.2968 1.3126 1.3047
اليورو 22.3045 22.4161 22.3603