هبوط حاد في ارباح شركتي صناعة السيارات هيونداي و كيا العام الماضي



سيئول 28 -1-2018 م (بنا ) - تراجعت أرباح شركة السيارات "هيونداي موتور" وشركة "كيا موتورز" في كوريا الجنوبية للعام الماضي إلى مستوى متدنٍ مقارنة مع المنافسين الدوليين لهما في هذا المجال.

وذكر بيان صادر عن الشركتين اوردته وكالة الانباء "يونهاب" ان هوامش الأرباح التشغيلية الكلية لشركتي هيونداي وكيا لعام 2017 بلغت بنسبة 4.7% و1.2% على التوالي، بانخفاض قدره 0.8% و3.5% مقارنة مع العام الذي سبقه.

وعزت الشركتين انخفاض ارباحهما للعام الماضي إلى صعود العملة المحلية "الوون الكوري" أمام الدولار الأمريكي، وانخفاض مبيعاتهما بالصين تأثرا بالخلاف الدبلوماسي بين سيئول بكين حول نشر منظومة الدفاع الصاورخي الأمريكي "ثاد" بكوريا الجنوبية.

وبلغت هوامش الأرباح التشغيلية لأكبر شركتين كوريتين جنوبية بمجال السيارات خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي نسبة 5.3% و0.9% على التوالي، لتحتلا المركز السابع، والحادي عشر بين المنافسين الدوليين من حيث الربحية، وفقا لتقارير صادرة عن شركات ذات علاقة بالسمسرة السوقية.

وبينت التقارير أن أداء شركتي السيارات الكورية الجنوبية للعام الماضي بشكل خاص اتسم بالضعف مقارنة مع شركات السيارات الألمانية العملاقة لا سيما شركتي "مرسيدس بينز" و"بي إم دبليو" والتين سجلتا هوامش أرباح تشغيلية بأعلى من نسبة 9% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي.

