محالج الفاو تكمل إنتاج 31 ألف بآلة قطن و190 ألف جوال بذرة

مدني في 28-1-2018م (سونا) - كشف المهندس ابو القاسم حسن عبد القادر مدير مجمع محالج الفاو عن إكتمال حلج 115 ألف جوال قطن من جملة الأقطان الواردة للمحالج البالغة 185 ألف جوال وإنتاج 31 ألف بالة قطن و190 ألف جوال بذرة .

وتوقع أبوالقاسم في تصريح لـ (سونا ) بان يصل وارد الأقطان للمحالج إلى 390 ألف جوال بنهاية الموسم وشكا من إرتفاع اسعار الكهرباء مما يؤدي لزيادة كلفة قيمة الحليج مشيدا بالإنتاجية العالية للقطن في هذا الموسم مقارنة بالمواسم السابقة مشيراً الى الزيادة الكبيرة في وارد الاقطان الذي بلغ 185 ألف جوال مقارنة 140 ألف جوال جملة الوارد للموسم السابق ولفت للبداية المبكرة للحليج في هذا الموسم والتي إنطلقت في 15 نوفمبر الماضي فيما بدأت اعمال الحليج للموسم السابق في ديسمبر وأن الاعداد لموسم الحليج بدأ مبكراً بأعمال الصيانة والتأهيل للمحالج معلناً عن إستمرار عمليات إستلام الوارد من مختلف الولايات وإستمرار أعمال الحليج حتى نهاية الموسم .

