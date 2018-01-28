اقتصادى يدعو الي دعم الشراكة الاقتصادية السودانية -التونسية لتحقيق الأهداف المنشودة

الخرطوم 28-1-2018م(سونا)- دعا بروفيسور كمال عيسى عميد كلية بحري الأهلية لدعم الشراكة الاقتصادية السودانية - التونسية لتحقيق الأهداف المنشودة لصالح البلدين .

وطالب عيسى في تصريح (لسونا) القائمين على أمر الاستثمار فى البلاد بتمكين الجانب التونسي من الوقوف على الفرص الاستثمارية المتاحة فى كافة انحاء البلاد خاصة فى مناطق النزاعات لإحداث التنمية الاقتصادية المتوازنة فى البلاد وذلك بالتركيز على مجالات الصناعات الدوائية واللحوم والنسيج والطاقات المتجددة لافتا الى الخبرات التراكمية التى يتمتع بها القطاع الخاص التونسى فى هذه المجالات.

ودعا الى تقديم كافة التسهيلات وازالة المعوقات التى تعترض الاستثمارات التونسية مؤكدا على اهمية هذه الشراكة لجهة ان تونس يمكن ان تكون نافذة لانسياب المنتجات السودانية للاسواق الاوروبية متوقعا ان يكون السودان سوقا رائجا للمنتجات السودانية خاصة انه يجاور عددا من الدول الافريقية التى ليست لها منافد بحرية مثل تشاد وجنوب السودان واثيوبيا وغيرها من الدول التى تعتمد فى استهلاكها على المنتجات السودانية .

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