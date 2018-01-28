دراسة: الألعاب البلاستيكية تحتوي مواداً سامة بالغة الخطورة على حياة الاطفال

لندن 28 -1-2018 م ( بنا) - حذرت دراسة طبية حديثة من أن البلاستيك المستخدم في بعض ألعاب الأطفال المستعملة لا تراعي أحدث قواعد السلامة وربما تشكل خطورة على صحة الأطفال، ومن الصعب تحديد تلك المخاطر.

واوضحت الدراسة التي نشرتها "بي بي سي" ان علماء قاموا بفحص نحو 200 لعبة بلاستيكية في دور حضانة ومنازل ومحال لبيع الأشياء القديمة المستعملة، في منطقة ساوث ويست بإنجلترا، بحثاً عن تسعة عناصر خطرة.



واكتشف العلماء أن هناك 20 لعبة تحتوي على المواد التسعة كاملة، وكان تركيز بعضها كبيراً بصورة كافية ليجعلها مخالفة لمعايير السلامة الأوروبية.



وأكد الدكتور أندرو تيرنر من جامعة بلايموث أن لعبة مربعات ليغو البلاستيكية التي اشتهرت في السبعينيات والثمانينيات تمثل الفشل الكبير، ولا تخضع الألعاب لأية اختبارات واجراءات سلامة معمول بها".

كما وجد الباحثون تركيزاً عالياً من العناصر الخطرة بما فيها الأنتيمون والباريوم والبروم والكادميوم والكروم والرصاص والسيلينيوم، مما يسبب التسمم حال التعرض لها لفترة طويلة ووضعها في الفم.



وتعد الألعاب البلاستيكية الحمراء والصفراء والسوداء الأشد ضرراً. وتتمثل الخطورة أيضاً في أكواب الشرب المستعملة والطلاء المستخدم في تجهيزات الملاعب.

كما حذرت الدراسة الوالدين إلى ضرورة تقدير هذه المخاطر، وخاصة عند إعطاء أطفالهم ألعابا قديمة جداً، ويمكن أن تكون أيضاً قد تدهورت ميكانيكياً مع مرور الوقت، وسحب تلك الألعاب من الأسواق لخطورتها البالغة.

