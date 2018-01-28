توفير السلع الاستهلاكية بالولاية الشمالية لتخفيف الاعباء عن كاهل المواطنين

دنقلا 28-1-2018م (سونا) - أكد الدكتور عبد الجليل فضل معتمد شئون الرئاسة للتنسيق والمعابر بالولاية الشمالية ان الايام القليلة القادمة ستشهد دخول عدد من السلع الاستهلاكية للولاية عبر المنافذ والمعابر الحدودية بين الولاية الشمالية ودول الجوار وذلك ضمن جهود حكومة الشمالية في مجال تخفيف اعباء المعيشة عن المواطنين .

واشار في تصريح لـ (سونا) ان اجتماعات حكومة الولاية برئاسة والى الولاية المهندس علي العوض محمد موسي خلال الايام الماضية بالخرطوم مع وزارة التجارة الاتحادية وعدد من الجهات ذات الصلة امنت علي ضرورة الاستفادة من المعابر الحدودية لدخول عدد من السلع الاساسية بجانب مواصلة مجهودات الحكومة في تفعيل وتنشيط عمل الاتحادات والجمعيات والمؤسسات التعاونية.

وقال ان الترتيبات مع معتمدي المحليات قطعت شوطا بعيدا لفتح مراكز البيع المخفض فضلا عن الترتيبات والاجراءات التي يقوم بها اتحاد عمال الولاية هذه الايام لتوفير سبع سلع استهلاكية اساسية للعاملين بمؤسسات الخدمة المدنية المختلفة عبر الفرعيات والهيئات النقابية .

وجدد الدكتور عبد الجليل فضل استمرار مجهودات الدولة في دعم برامج تخفيف اعباء المعيشة عن المواطن في ظل ارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية بالأسواق .

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