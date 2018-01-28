الفاصوليا والتونة.. أطعمة هامة لبناء العضلات للرياضيين

فرنسا 28-1-2018 م (أ ش أ) -- كشفت أحدث الدراسات العلمية الحديثة، التي قام بها فريق من الباحثين الفرنسيين في الوكالة الوطنية للأمن الصحي والغذائي والبيئة والعمل، عن أن البروتين الذي يتكون من السكريات والدهون يلعب دورًا أساسيا في الجسم خاصة للرياضيين فهو يجدد أنسجة العضلات وبوارز الجلد من الشعر والأظافر والكتلة العظمية.

لذلك يجب التركيز على الأطعمة الغنية بالبروتين فالشخص البالغ يحتاج 0.83 جرام لكل كيلو جرام فى اليوم أما كبار السن فيحتاجون جرام واحد فى كل كيلو جرام يوميا .

ويعتبر الجبن من أغنى البروتينات فهي تحتوي على 39.4 جرام في كل مائة جرام ثم الأٍسماك خاصة التونة البيضاء والسردين يحتوي على 30 جراما في المائة جرام وبعض لحوم الدجاج الأبيض أما البروتين النباتي فيوجد في السوداني واللوز والفستق والحمض والفاصوليا والبقوليات .

