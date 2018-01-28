ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار كابول لـ 286 شخصا

كابول -28 -1 -2018 - اليوم السابع - (أ ش أ)- أعلنت وزارة الصحة العامة فى أفغانستان اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا الانفجار الهائل الذى وقع فى العاصمة كابول أمس إلى 95 قتيلا و191 مصابا.

ونقلت وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية عن تصريح المتحدث باسم وزارة الصحة العامة وحيد مجروح للصحفيين فى كابول، قوله "تؤكد الوزارة مقتل 95 شخصا فى الانفجار".

وأفاد المسئول بإصابة ما لا يقل عن 191 شخصا جراء الانفجار الذى تسبب أيضا فى إلحاق أضرار جانبية هائلة فى الممتلكات المحيطة بموقع الانفجار الدموي.

وأشار مجروح إلى أنه على الرغم من تعرض مستشفى جمهوريات لأضرار نتيجة قربها من منطقة الانفجار، إلا أنها لا تزال تستقبل المصابين لتلقى العلاج، وأضاف أن أغلب المصابين من الرجال، إذ بلغ عددهم 182 شخصا، فيما أصيبت 9 سيدات.

وكانت حركة طالبان قد أعلنت مسئوليتها عن الانفجار، وزعم المتحدث باسم الحركة الإرهابية ذبيح الله مجاهد بأن ضحايا الانفجار من المدنيين والعسكريين العاملين فى وزارة الداخلية الأفغانية.

