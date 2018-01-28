رئيس الهيئة التشريعية القومية يصل شمال دارفور فى زيارة تستغرق يومين

الفاشر 28-1-2018م (سونا)- وصل صباح اليوم الي مدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور رئيس الهيئة الشريعية القومية البروفيسور ابراهيم أحمد عمر علي رأس وفد كبير يضم أعضاء ورؤساء الهيئات والكتل البرلمانية وذلك في زيارة للولاية تستغرق يومين.

وأوضح رئيس المجلس التشريعي بالولاية عيسى محمد عبدالله في تصريح ل (سونا) أن زيارة رئيس الهيئة التشريعية القومية والوفد المرافق له تأتي دعما لمسيرة الولاية سياسيا وأمنيا وتنمويا وخدميا انطلاقا من الدور الرقابي للهيئة التشريعية القومية خاصة بعد التعافي الذي شهدته الولاية أمنيا، وأكد عبدالله اهمية الزيارة في دعم جهود الولاية لمعالجة الآثار والافرازات التي خلفتها الحرب.

وكان في استقبال رئيس الهيئة التشريعية القومية والوفد المرافق له بمطار الفاشر والي الولاية واعضاء حكومته ولجنة امن الولاية والفعاليات السياسية والاهلية والاجتماعية .

