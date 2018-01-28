صندوق النقد يبحث تعزيز النمو الشامل بالعالم العربى فى مراكش

مراكش 28-1-2018م (أ ش أ) - ينظم صندوق النقد الدولى بالتعاون مع صندوق النقد العربى والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى والحكومة المغربية غدا الاثنين، بمدينة مراكش مؤتمرا لمناقشة سبل تعزيز النمو الشامل وخلق فرص العمل فى العالم العربي.

وتشارك مصر بوفد اقتصادى رفيع المستوى يضم محافظ البنك المركزى طارق عامر ووزير المالية فى المؤتمر الذى يحمل اسم "الازدهار للجميع... تعزيز فرص العمل والنمو الشامل فى العالم العربي" والذى يشارك فيه أيضا عدد كبير من صانعى السياسات والمديرين التنفيذيين وممثلى المجتمع المدنى فى العالم العربي.

وسيقوم المشاركون من القطاعين العام والخاص من مختلف أنحاء المنطقة على مدى يومين بتبادل التجارب والدروس من أجل خلق مزيد من فرص العمل بالاستفادة من مصادر النمو الجديدة.

كما سيتناول المؤتمر كيفية زيادة الفرص المتاحة للمرأة والشباب وتشجيع ريادة الأعمال والابتكار وكيف يمكن أن يلعب القطاع الخاص دورا مهما فى تحفيز النمو، وسيركز على قضية كيفية خلق فرص العمل فى العالم العربى خاصة وأنه من المقدر أن يدخل ملايين من الشباب إلى سوق العمل على مدار السنوات الخمس القادمة وكيفية خلق فرص العمل لاستيعاب هؤلاء القادمين الجدد من خلال الاستفادة من المصادر والقطاعات الجديدة للنمو، كما سيتم مناقشة كيف يمكن أن تكون الحكومات داعما فى هذه العملية .

ويتضمن جدول أعمال المؤتمر عدة ورش عمل من بينها واحدة تترأسها نائب محافظ البنك المركزى لبنى هلال حول تجارب الدول العربية فى تعزيز ريادة الأعمال، وسيشارك محافظ البنك المركزى فى جلسة مهمة تديرها المدير العام لصندوق النقد الدولى كريستين لاجارد حول المسئولية المشتركة نحو النمو الشمولى.

وتضم قائمة المتحدثين فى المؤتمر إلى جانب عدد من الوزراء وكبار المسئولين التنفيذيين، مدير عام صندوق النقد الدولى وَعَبَد اللطيف الحمد المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى وَعَبَد الرحمن بن عبد الله الحميدى المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي.

يذكر أن المؤتمر يهدف إلى وضع النقاشات التى دارت فى عمان عام 2014 حول النمو الشامل فى العالم العربى موضع التنفيذ.