لأول مرة في التاريخ.. رئيس وزراء هندي يزور فلسطين

نيودلهي 28-1-2018م( روسيا اليوم )- أعلنت وزارة الخارجية الهندية، أن رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، سيقوم بجولة شرق أوسطية من 9 إلى 12 فبراير القادم، وسيقوم بزيارة دولة إلى فلسطين، وهي الأولى من نوعها في التاريخ.

وقالت الخارجية الهندية في بيان، اليوم الأحد، إن مودي سيزور خلال جولته الإمارات، وسلطنة عمان، مضيفة أنه "للمرة الأولى في التاريخ يزور رئيس وزراء الهند فلسطين وثاني زيارة للإمارات، والأولى كذلك لعمان، ومن المقرر أن يجري رئيس الوزراء الهندي محادثات ذات اهتمام لقادة هذه الدول، وكذلك المشاركة في أنشطة أخرى".

وذكرت الخارجية الهندية أن رئيس الوزراء سيلقي كلمة بمناسبة افتتاح القمة العالمية للحكومات في دورتها السادسة والتي تُعقد في الإمارات، وتحضرها الهند كضيف شرف.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء الهندي قام بزيارة إسرائيل في يونيو العام الماضي، وعلى عكس الزعماء الآخرين لم يزر مودي الضفة الغربية ولم يلتقي بالرئيس والمسؤولين الفلسطينيين، وقد لقي التقارب الهندي – الإسرائيلي انتقادات لسياسة الهند.

