مدير الجمارك: العام 2018م عام تحدٍّ للعمل الجمركي

الخرطوم 28-1-2018م( سونا) - أكد اللواء شرطة دكتور بشير الظاهر بشير مدير عام هيئة الجمارك السودانية أن عام 2018 عام تحدٍّ للعمل الجمركي الذي يشهد تغيرات اقتصادية وحزما جديدة تعتبر الجمارك أهم معاولها، مناشدا الجمركيين بأن يكونوا على قدر المسئولية.

وقال خلال احتفال الجمارك السودانية باليوم العالمي للجمارك تحت شعار (بيئة عمل آمنة من أجل التنمية الاقتصادية) برئاسة الهيئة، إن الجمارك السودانية ظلت تحتل الريادة في العمل الجمركي بتطبيق كل ما هو جديد من حوسبة مع الشركاء في تسهيل وانسياب حركة التجارة بما يخدم الوطن وترفد خزينة الدولة بالإيرادات دعما للاقتصاد،.

وأضاف أن الهيئة عكفت على تطوير برامجها عبر حزمة من الإجراءات التي تخدم سير العمل من استخدام معايير إدارة المخاطر والمعلومات الإلكترونية والربط الشبكي وتبسيط دورة الشهادة الجمركية وذلك كله في إطار تطبيق شعار هذا العام.

وأمن على أهمية خلق شراكات مع القطاع الحكومي التجاري الذي يصاحب العملاء لانسياب حركة التجارة المشروعة، مشيرا في ذلك إلى شعار منظمة الجمارك العالمية الدائم وهو مبدأ الشفافية والنزاهة كما ظلت الجمارك السودانية تطبق العدالة في تحصيلها للرسوم الجمركية في كل محطات السودان.

وأكد سيادته على دور الجمارك المهم في حماية الاقتصاد والصون من المتربصين والمهربين والإتجار غير الشرعي من بشر وسلاح ومخدرات وسلع ممنوعة تدمر الاقتصاد والمجتمع.

وأوضح أن كل إدارات الجمارك على مستوى العالم تنادي هذا العام بخلق بيئة عمل تسهم وتدعم النمو في بلدانها.

من جانبه أكد اللواء شرطة عبد الجبار محمد خير مدير دائرة جمارك الخرطوم أن السودان من أوائل الدول التي انضمت لمنظمة الجمارك العالمية مما انعكس إيجابا على تنظيم حركة التجارة.

وأضاف أن الشعار مطبق في الموانئ والمحطات الجمركية بجانب الأدوار المستحدثة من أجل بيئة عمل آمنة تحقق نهضة تنموية مستدامة وحماية الأخطار وتبادل المعلومات مع الجهات ذات الصلة.

وتم في الاحتفال تكريم اللواء معاش عبد الله عباس رملي كما تم تكريم عدد من رموز العمل الجمركي كما شمل التكريم بعض منسوبي الهيئة من الادارات المختلفة بالمركز والولايات وكانت لهم اسهامات فاعلة في دفع مسيرة العمل الجمركي ومحققين لشعار هذا العام.

وتضمن الاحتفال أوبريت وكورال يعبر عن مسيرة العمل الجمركي وتم تكريم طلاب مدرسة حراء القرآنية من الحفظة، وفي اطار المسئولية الاجتماعية للهيئة كما تم على شرف الاحتفال بيوم الجمارك العالمي تسير قافلة طبية لدار المسنات بالسجانة وتقديم الدعم العيني والمادي كما قدمت دعومات لدار سرطان الأطفال.

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