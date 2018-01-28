النائب الأول يطلع علي كميات الذهب المنتجة

الخرطوم 28-1-2018م (سونا)- إطلع الفريق اول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي علي الكميات التي تم انتاجها من الذهب والتي وصلت الي 107 طن من الذهب.

جاء ذلك لدي لقائه بمكتبه اليوم بمجلس الوزراء بروفيسور هاشم علي سالم وزير المعادن الذي أوضح في تصريحات صحفية أن النائب الأول وجه بتحسين الوضع في الأسواق ال 75 مبينا ان وزارته ستقوم في مطلع فبراير بتطوير وتحسين هذه الأسواق من خلال انشاء وحدات علاجية وإسعافات وطاقة شمسية ومياه صحية نظيفة .

وقال أن اللقاء تطرق الي رغبة بعض المستثمرين السعوديين في الاستثمار في مجال المعادن بالسودان وكشف عن لقاء سيعقد بالرياض منتصف فبراير القادم في هذا الصدد .

وكشف عن اتصالات قامت بها وزارته مع ألمانيا بخصوص تصنيع النقود الذهبية مبينا أن المصنع سيتم إنشاءه في غضون شهرين من الآن وسينتج مليون قطعة نقد ذهبية.

وقال وزير المعادن أن اللقاء تناول أيضا الجهود التي قامت بها وزارته في تخريط 12 ولاية مبينا أن عام 2018 سيشهد تخريط الولايات الستة المتبقية وذلك لتهيئة بيئة الاستثمار في مجال المعادن في كل ولايات السودان.



