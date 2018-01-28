وزير الدولة للثروة الحيوانية يزور معرض الخرطوم الدولي ويصفه بالمميز

الخرطوم 28 -1-2018م( سونا) - أعلن دكتور جلال أحمد رابح وزير الدولة بوزارة الثروة الحيوانية أن معرض الخرطوم في دورته الحالية يعتبر من أميز المعارض السابقة حيث تميز بالمشاركة الكبيرة من الدول ومشاركة الولايات وعكس مواردها وتراثها.

وأشاد سيادته لـ (سونا) لدى زيارته للمعرض صباح اليوم بالجهود المبذولة في تنظيم المعرض والتي أدت لإنجاح المعرض الحالي وهو معرض استثنائي. مشيرا إلى أن المعرض سيسهم في دعم الاقتصاد وفتح آفاق كبيرة في المجال التجاري خاصة مشاركة الثروة الحيوانية والزراعة. مبينا أن زيارة الجمهور للمعرض بهذا الحجم الكبير تؤكد نجاحه.

وزير الدولة للثروة الحيوانية أكد أن الوزارة أكملت ترتيباتها لتنظيم المؤتمر العام للثروة الحيوانية في الخرطوم في الفترة 17-18فبراير المقبل، مبينا أن المؤتمر سيصحبه معرض ضخم على غرار معرض الخرطوم الدولي وذلك بالتعاون مع إدارة الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة.

وأشاد رابح بفاعلية المعرض ومساهمته في تخفيف الأعباء المعيشية على المواطن السوداني، مؤكدا أن المعرض له دور كبير فى إبراز المنتجات المحلية والعالمية وتسهيل الحصول على ما يحتاجه المواطن بتوفير الوقت والمال.

ووقف سيادته على المعارض التي تشارك فيها وزارته من المراكز والولايات مشيدا بالمساهمات المحلية والقومية والمعارض الدولية المشاركة.

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