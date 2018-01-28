محطة أبحاث الحديبة الزراعية تقف على سير تقييم محصول القمح والحقول الإيضاحية بمحلية أبوحمد



عطبرة 28-1-2018 م (سونا) - أكد الأستاذ حاتم عبد الخالق نائب المدير التنفيذي لمحلية أبوحمد إهتمام محليته ورعايتها للقطاع الزراعي.

جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه برئاسة المحلية بابوحمد بوفد محطة أبحاث الحديبة الزراعية برئاسة الدكتور حسن خالد مدير المحطة يرافقه المهندس عادل أحمد عمر منسق مشروع إنتاج القمح والأستاذ محمد حسان سعد الدين إدارة الإرشاد الزراعي بالولاية بحضور الأستاذ عمر محمد عبدالله مدير الإدارة العامة للزراعة والثروة الحيوانية محلية أبوحمد.

وأكد نائب المدير التنفيذي بمحلية أبوحمد تذليل كافة العقبات التي تعترض سير أداء الوفد في متابعة وتقييم سير أداء الموسم الشتوي، مشيرا إلى أن محلية أبوحمد تولي القطاع الزراعي اهتماما متعاظما.

وعبر الدكتور حسن خالد مدير محطة ابحاث الحديبة الزراعية عن سعادته بزيارة المحلية وقال إن هذه الزيارة تأتي لمتابعة وتقييم سير أداء محصول القمح والحقول الإيضاحية والوقوف على المشاريع الزراعية بالوحدات الإدارية على مستوى المحلية.

س ص/ع و