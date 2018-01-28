انطلاقة حملة تطعيم مليون رأس من الماشية بجنوب كردفان

كادقلي 28-1-2018م (سونا) - دشنت وزارة الثروة الحيوانية بجنوب كردفان بالتنسيق مع منظمة فيالق الرحمة الإسكوتلندية اليوم بمنطقة كلبا بمحلية كادقلي حملة تطعيم الثروة الحيوانية التي تستمر لخمسة أيام مستهدفة مليون رأس من الماشية بالولاية هذا العام.

وقال السيد الزاكي بلال الزاكي وزير الثروة الحيوانية بالولاية في تصريحات صحفية عقب مشاركته في تدشين الحملة إن الوزارة تستهدف في خطتها للعام 2018م تطعيم مليون رأس من الماشية، مشيرا إلى أن الولاية تمتاز بثروة حيوانية ضخمة يمكن أن تساهم في رفد الإقتصاد السوداني.

وأكد اهتمام الوزارة في خطتها لهذا العام بالتطعيم المنتظم والمستمر بصحة الحيوان وتحسين نسله وإعداده للصادر، معربا عن شكره لتعاون المنظمة الإسكوتلندية مع الوزارة لإنجاح الحملة.

وفي ذات المنحى أوضح الأستاذ جعفر سعيد بشارة ضابط أمن غذائي بمنظمة فيالق الرحمة الإسكوتلندية أن الحملة تستهدف (118,400) رأس من الماشية بمحليتي كادقلي وأبوكرشولا، مبينا أنه تم تقسيم محلية كادقلي لأربعة قطاعات حتى يسهل تغطيتها بأيام الحملة، داعيا لأهمية استمرار حملات التطعيم لتشمل محليات الولاية كافة لتفادي أمراض الحيوان ومشاكل الثروة الحيوانية المختلفة.

فيما أكد الطبيب بيطري محمد أحمد الله جابو مدير إدارة الثروة الحيوانية بمحلية كادقلي أن الحملة دورية للوقاية من كل أمراض الحيوان عبر لقاحات مختلفة وتشمل الأبقار والجمال والضأن والماعز، مشيرا إلى أنها حملة من أجل صحة الحيوان وجعله في أمان تمهيدا لفتح الباب لصادرات اللحوم ومشتقاتها بجنوب كردفان.

