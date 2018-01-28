عبد الرحمن الصادق يوجه الاتحاد العام للطلاب السودانيين بتبني مبادرات لإنزال مخرجات الحوار الوطني على الوسط الطلابي

الخرطوم 28 -1-2018م (سونا )- وجه اللواء الركن عبد الرحمن الصادق المهدي مساعد رئيس الجمهورية الاتحاد العام للطلاب السودانيين بتبني مبادرات من شانها تعزيز الحوار الوطني وإنزال مخرجاته على الوسط الطلابي.

وأكد سيادته لدى لقائه اليوم بالقصر الجمهوري رئيس الاتحاد العام للطلاب السودانيين المهندس عمار علاء الدين دعم ورعاية رئاسة الجمهوريه لمشروعات وبرامج الاتحاد بما يمكنه من تحقيق أهدافه.

وقال المهندس عمار في تصريحات صحافية إنه اطلع مساعد رئيس الجمهورية على خطة الاتحاد للعام 2018. والمعالجات والإجراءات التي اتخذها الاتحاد للحد من آثار الزيادات الأخيرة على الوسط الطلابي تحت مسمى مظلة الحماية الاجتماعية التي أطلقها الاتحاد بكل الولايات بحانب إدخال الطلاب تحت مظلة التأمين الاجتماعي.

وقال عمار إن مساعد رئيس الحمهورية أشاد بجهود الاتحاد التي أسهمت في تعزيز الاستقرار الأكاديمي.