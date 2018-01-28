وزير الزراعة بالنيل الأزرق يناشد بضرورة المحافظة على شجرة السنط

الدمازين 28-1-2018م (سونا) - أكد الأستاذ كمال الدين خلف الله وزير الزراعة والثروة الحيوانية لدى مخاطبته اليوم وفد شركة حسنة الاوتاج الاستشارية الزائر للولاية أن حكومة الولاية تعمل على دعم وتطوير كافة المشروعات المساعدة للمحافظة على البيئة الزراعية.

ووجه كمال إدارات الغابات بوضع دراسة وخطط توضيحية لمتابعة وتنفيذ المشروعات بجانب إمكانية زراعة مساحات الغابات المتمثلة في الكر والجروف من محاصيل الصادر.

من جانب آخر ناشد كمال كافة المواطنين بالمحافظة على شجرة السنط وعدم القطع الجائر لها

وأوضح ممثل الوفد بروفيسور حسن عثمان عبد النور أن الزيارة تاتي ضمن الدراسة الإستراتيجية لخفض الانبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات بالولاية، مبيناً أن الأسباب الرئيسية لإزالة الغابات هي التوسع الزراعي بجانب التوسع العمراني والبنية التحتية والخزانات والطرق.

وأضاف أن الغابات والمراعي تعتبر من الموارد الأساسية بالولاية، مبينا أن تغير المناخ في العالم أثر على الزراعة بالبلاد كافة لذلك يجب إيجاد حلول مناسبة لتناغم السياسات وتنوير مستخدمي الأراضي الزراعية والمناجم والبترول بعدم تخريب سطح التربة، مطالبا إياهم بالمحافظة على التربة من التلوث البيئي الناتج من إزالة الأشجار بجانب تكامل الأدوار للحفاظ على البيئة الزراعية.

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