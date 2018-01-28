وزارة الثروة الحيوانية تقيم دورة تدريبية لرفع القدرات في مجال تربية النحل بالسودان

الخرطوم 28-1-2018م(سونا) - عكفت وزارة الثروة الحيوانية الاتحادية - الإدارة العامة لتنمية الإنتاج الحيواني - منسقية النحل ومنتجاته على قيام دورة تدريبية لعدد (50)متدرب ضمن برنامج ال 1000 نحال بكل ولايات السودان، وذلك ضمن أنشطة وفعاليات خطة الوزارة الرامية لتدريب وتأهيل الكوادر لرفع القدرات وزيادة الخبرات لمشاريع دعم الإنتاج الحيواني في مجال تربية النحل بالسودان.

وأكد المدير العام لمنسقية النحل بالوزارة الدكتورأحمد علي الطاهر أن المشروع التدريبي يشمل جميع ولايات السودان برعاية من وزير الثروة الحيوانية لعمل مناحل متكاملة ونموذجية وتدريبية لجميع الولايات للاهتمام بالمنشط وزيادة دخل المنتج، مشيراالى أن برنامج التدريب يشتمل على إنشاء مناحل العسل وتجميع وتسكين النحل البري السوداني وتثقيف المنتج بالأهمية الإقتصادية للنحل ، وتهدف الدورة إلى نشر الوعي وتوفير العسل الخام ومنتجاته ووضع خارطة لسير النحل السوداني.

