شركة مناجم قبانيت بمحلية باو تسعى لانتاج 10 آلاف طن من الكروم في الربع الأول من العام 2018م

الدمازين 28 -1-2018 (سونا) - قررت شركة إنتاج الكروم بمناجم منطقة قبانيت بمحلية باو بولاية النيل الازرق استعدادها لإنتاج عشرة آلاف طن من الكروم خلال الربع الاول من العام الحالي.

وأوضح عبد الغني دقيس خليفة معتمد محلية باو لدى زيارته اليوم لمنطقة قبانيت يرافقه الأستاذ أحمد البيلي المدير العام للشركة ونوال أبو العلاء رئيس مجلس الأمناء وقائد المنطقة العسكرية، أن الزيارة تجئ في إطار الجهود المبذولة للارتقاء بقطاع التعدين وإعمار مناطق الإنتاج ورفع مستوى معيشة المواطنين وذلك تنفيذاً لتوجيهات الوالي بالوقوف ميدانياً على مناطق الإنتاج ورفع الإنتاج والإنتاجية وتشجيع المستثمرين خاصة وأن المحلية تمتاز بوفرة في الثروة المعدنية والغابية والحيوانية وموعودة بطفرة اقتصادية.

وأبان أن المحلية تعيش سلاما واستقرارا يسهم في جذب المستثمرين المحليين والأجانب للاستثمار في المحلية داعيا الشركات العاملة في مجال التعدين لمزاولة نشاطها بالمحلية مثمناً دور الاجهزة الامنية لتأمينها مواقع الإنتاج.

وقدم المدير العام للشركة شرحاً مفصلاً عن الإنتاج واستراتيجية وخطط الشركة لهذا العام.

س ص