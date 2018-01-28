مؤشر الخرطوم للأوراق المالية يغلق مرتفعاً عند 4331.274 نقطة

الخرطوم 28-1-2018م(سونا)- أغلق مؤشر سوق الخرطوم للأوراق المالية اليوم مرتفعا عند 4331.274 نقطة .

ومقارنه بتداول اليوم مع تداول يوم الخميس فقد شهد هذا اليوم إرتفاع حجم التداول من 22.316.763 إلي 67,072,135 جنيه بنسبة إرتفاع بلغت 201 % .

وإرتفاع عدد الأوراق المالية المتداولة من 47.582 إلي 134,734 ورقة بنسبة إرتفاع بلغت 183 %. وانخفاض عدد الصفقات المنفذة من 95 صفقة إلي 59 صفقة بنسبة إنخفاض بلغت (38)% .

وشهدت حركة الاسعار في قطاع البنوك وشركات الاستثمار أرتفاع سعر سهم بنك فيصل الاسلامي السوداني من 5.5 إلي 5.52 جنيه و إستقرار سعر سهم كل من البنك السعودي السوداني عند 1 جنيه والبنك السوداني الفرنسي عند 4.42 جنيه وبنك التضامن الاسلامي عند 2.7 جنيه ومصرف المزارع التجاري عند 1.4 جنيه .

وفي قطاع الوسائط والإتصالات إستقر سعر سهم مجموعة سوداتل عند 4.2 جنيه . وفي قطاع الشهادات الإستثمارية إرتفع سعر إصداراة واحدة وإستقرار سعر9 إصدارات وإنخفاض سعر عدد 6 إصدارة وذلك من 16 إصدارة تم تداولها اليوم.

