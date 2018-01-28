الحكومة تجدد حرصها على تحقيق السلام ومشاركتها فى جولة التفاوض المقبلة باديس



الخرطوم في 28 -1 -2018 م (سونا) - جددت الحكومة حرصها على تحقيق السلام في البلاد ، ومشاركتها في جولة التفاوض المقبلة مع الحركة الشعبية قطاع الشمال حول المنطقتين، والتي ستعقد يومي 3-4 من فبراير القادم بأديس أبابا من حيث انتهاء الجلسات السابقة. وأكد المهندس إبراهيم محمود مساعد رئيس الجمهورية خلال ترؤسه الاجتماع التنويري الذى عقده اليوم بمكتبة بالقصر الجمهوري مع الأجهزة الإعلامية أن الحكومة مقبلة على هذه الجولة ومصممة من إي وقت مضى للتوصل إلى التوقيع على إعلان وقف العدائيات وصولا للسلام الشامل.

وقال السفير حسن حامد الناطق الرسمي باسم وفد التفاوض الحكومي في تصريحات صحفية ، إن كل المعطيات الحالية تشير إلى أن كل الأجواء مهيأة لاستكمال واستئناف عملية التفاوض في المنطقتين، مشيرا إلى قرار رئيس الجمهورية بشأن إعلان وقف إطلاق النار، والذي يعد خطوة داعمة لعملية التفاوض،

وأضاف السفير أن الحكومة تلقت دعوة من الآلية الإفريقية رفيعة المستوى لاستنئاف المفاوضات بشأن المنطقتين ( جنوب كردفان والنيل الأزرق بأديس أبابا في شكل جولتين الأولى في مطلع يناير تتعلق باستكمال التفاوض حول وثيقة إعلان وقف العدائيات الذي بدوره يفضي للوقف الفوري لإطلاق النار والترتيبات الأمنية ومن ثم تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية.

وقال السفير حامد "إن المشاورات ستكون بشأن رؤى الحكومة والموقعين على خارطة الطريق بشأن خارطة الطريق نفسها"، وأردف بالقول " الحكومة أبلغت الوساطة الإفريقية مشاركتها واستئناف المفاوضات من حيث انتهاء الجلسات السابقة وأرسلت تشكيل وفدها التفاوضي" .

