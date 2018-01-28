شركة صينية تبدي رغبتها في الاستثمار في تصنيع منتجات غذائية صحية

الخرطوم في 38 -1 -2018 م (سونا) - تمكنت شركة بيجين هو اكسان العالمية الصينية لمستحضرات التجميل من تصنيع منتجات غذائية وصحية صناعية مكونة من محصول القنقليز وشجر الأراك والصمغ وتشمل هذه المنتجات مشروبات غذائية وحلويات وبسكويتات للأطفال خالية من المواد السكرية مكونة من محصول القنقليز والصمغ العربي إضافة إلى تصنيع معجون أسنان ومنظفات ومستحضرات تجميل مكونة من شجر الأراك والصمغ العربي والقنقليز والقرفة.

وقال دكتور موسى كرامة وزير الصناعة لدى لقاءه بمكتبه بوفد الشركة برئاسة السيدة سونق كي مدير معهد أبحاث تكنولوجيا مستحضرات التجميل التابع للشركة، وبحضور المهندس إبراهيم موسى الخليفة رئيس شركة لارين العالمية للتنمية المحددودة قال: "إن وزارة الصناعة تشجع هذا النوع من الصناعات ذات القيمة الغذائية العالية والطبيعية الخالية من المواد الحافظة والمطابقة للمواصفات السودانية والأوربية والتي تعتمد في مكوناتها على مواد خام متوفرة بكثرة في السودان مثل شجر القنقليز والأراك والصمغ العربي، وثمن كرامة المجهود الذي قام به معهد بيجين في إنتاج هذه المنتجات الصناعية من البيئة السودانية والمواد الخام الزراعية السودانية، وأضاف أن هذه المنتجات تمثل فرصة كبيرة للاستثمار في هذا المجال خاصة أن السوق متوفرة داخلياً وخارجيا لاستقبال هذا النوع من المنتجات ذات الجودة والقيمة الغذائية العالية والطبيعية والمرغوبة، ورحب بالاستثمار في هذا المجال، وأكد أن أبواب الوزارة مفتوحة لتقديم كل التسهيلات، ودعا وفد المعهد إلى إنشاء مصانع لتصنيع هذه المنتجات في السودان وتسجيلها بالتركيبة والمواصفة والمكونالت لمنحها حق الملكية الفكرية وعلى أن تستوفي شهادة الحلال .



من جهتها أكدت السيدة سونق كي أن السودان يتمتع بموارد طبيعية ضخمة ذات قيمية اقتصادية عالية، وأضافت أن كل هذه المنتجات التي تم تصنيعها من محصول القنقليز والصمغ العربي وشجرة الأراك كل مكوناتها سوانية 100% ، وقالت: "إن هذه المنتجات وجدت رواجاً في بعض الدول "، وزادات إن هذه المنتجات مطابقة للمواصفة السودانية والأوربية وتم تجربيها ولا تسبب أي حساسية لمستخدميها بل وفوائدها الغذائية والصحية عالية وأشارت إلى أن المرحلة القادمة ستشهد تسجيل هذه المنتجات في السودان للحصول على حق الملكية الفكرية والعلامة التجارية.



