البنك الزراعي يعلن توفير مدخلات الإنتاج من الحاصدات والخيش

الخرطوم 28-1-2018 م (سونا) - أعلن البنك الزراعي السوداني توفير مدخلات الإنتاج من الحاصدات والبالغ عددها 600 حاصدة متوسطة ذاتية الحركة بجانب توفير كميات كبيرة من الخيش .

ودعا الأستاذ صلاح حسن مدير البنك الزراعي في تصريح لـ(سونا) المزراعين في كل الولايات بالتوجه لفروع البنك لتقديم طلباتهم لفروع البنك لاستلام احتياجاتهم من مدخلات الحصاد خاصة في مناطق الزراعة الآلية المطرية في ولايات القضارف والنيل الأزرق وسنار وجنوب كردفان والنيل الأبيض، مشيرا إلى أن بقية المدخلات سيتم توزيعها لمناطق إنتاج القمح تمشيا مع سياسة الدولة بتوفير المدخلات قبل وقت كافٍ لمقابلة احتياجات الحصاد .

واشار مديرالبنك الى اكتمال إجراءات استيراد البنك الزراعي لـ 60 ألف طن من سماد اليوريا خلال الأسبوعين القادمين لمقابلة احتياجات الموسم الشتوي والصيفي القادم من السماد .

