وفد من حكومة ولاية الجزيرة يزور معرض الخرطوم الدولي

الخرطوم في 28 - 1 2018 م (سونا) - زار وفد كبير من حكومة ولاية الجزيرة - اليوم - معرض الخرطوم الدولي فى دورته الحالية بقيادة وزير التخطيط العمرانى المهندس موسى عبدالله، وعدد من الوزراء وأمين أمانة الحكومة واتحاد أصحاب العمل للتعرف على المشاركات التجارية بالمعرض، وأشاد الوفد بالترتيب والمشاركة الكبيرة من الدول والشركات فى جمعية الأجنحة والاستقبال من إدارة المعرض .

وقال الوزير لـ(سونا) إن الوفد وقف على جميع المعروضات؛ وخاصة الصناعات السودانية وموارد الولايات المختلفة وتجاربها التى نالت إعجاب الزوار، مبينا أن ولايته ورجال الأعمال استفادوا كثيرا من مشاركة الدول والشركات الأخرى .

وأوضح أن عدم مشاركة ولاية الجزيرة فى المعرض؛ كان بسبب احتفالاتها بمهرجان السياحة الذى تزامن مع معرض الخرطوم الدولي، وتأتي هذه الزيارة حسب توجيهات والي الولاية الدكتور محمد طاهر ايلا مشيرا إلى أنها أول ولاية تزور المعرض، وأعلن أن الولاية تحاول دائما أن تستفيد من مثل هذه المعارض وذلك بفضل مواردها الهائلة حتى يمكنها من تنظيم معارض دولية.

وأعلن عن تعاون مع الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة على إنشاء منطقة حرة بالولاية تكون حدودية للاستفادة من القطاع الزراعي؛ خاصة أن الولاية أصبحت جاذبة بفضل تحسين البنى التحتية.



































