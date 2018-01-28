البركة للتأمين تدعو عملاءها لإعادة تقييم ممتلكاتهم

الخرطوم 28-1-2018م(سونا) - ناشدت شركة البركة للتأمين عملاءها بضرورة إعادة تقييم ممتلكاتهم وذلك لمواكبة المتغيرات الاقتصادية الراهنة المتمثلة في زيادة أسعار الممتلكات وقطع الغيار، وذكرت الشركة - في تعميم صحفي - أن الغرض من ذلك تفادي تطبيق الشرط النسبي المنصوص عليه في عقود التأمين عندما يكون مبلغ التأمين المنصوص عليه في الوثيقة أقل من القيمة الحقيقية للممتلكات، مع ملاحظة أن الحد الأقصى للتعويضات عن خسائر الممتلكات المؤمنة في حالات الفقد الكلي أو الخسارة الكلية لاتتعدى مبلغ التأمين المنصوص عليه في وثائق التأمين، مع الأخذ في الاعتبار خصم الاستهلاك الذي يؤثر كذلك على المبلغ الصافي المستحق، وفي حالات الإضرار والتلف الجزئي فإن التعويض يكون متناسباً مع القيمة المحددة في وثيقة التأمين عند مقارنتها مع القيمة الحقيقية للممتلكات .

وأكدت الشركة أن هذه الخطوة تعبر عن المهنية والشفافية التي تتسم بها أنشطة أعمالها لجهة المحافظة على العملاء ودعم الموثوقية .

