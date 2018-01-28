هارون يخاطب عضوية (الوطني) بولاية شمال كردفان ويضع حزمة من الموجهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية

الأبيض 28-1-2018م(سونا) - وضع مولانا أحمد محمد هارون رئيس حزب المؤتمر الوطني بولاية شمال كردفان ووالي الولاية حزمة من الموجهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لقيادات حزب المؤتمر الوطني بالولاية .

جاء ذلك خلال مخاطبته اليوم ملتقى الاتصال التنظيمي الأول لعام 2018 والذي نظمه قطاع الاتصال التنظيمي بالحزب بالولاية بحضور نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني الأستاذ البشير دفع الله خوجال ورؤساء القطاعات وأعضاء المكتب القيادي وأمناء الأمانات المتخصصة ورؤساء الحزب ونوابهم ورؤساء المناطق التنظيمية بالمحليات .

وأشاد هارون بدور الحزب في نفير النهضة، وقال إن الولاية وصلت مراحل متقدمة في مجال التنمية من خلال مشروعات النفير، موجها سيادته بتفعيل طاقات المجتمع لزيادة الإنتاج والإنتاجية، و تناول هارون أهمية المشروعات الاستثمارية لتسهم في رفع معانات المواطنيين .

وأشار هارون إلى التدابير الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة لمجابهة الأوضاع الاقتصادية من خلال قرارات صارمة لضبط الأسواق وفتح مراكز البيع المخفض وتفعيل التعاونيات، مناديا بضرورة إعلاء قيم الإخاء والترابط والتكاتف، ووجه هارون بحشد طاقات المجتمع من أجل زيادة الإنتاج والإنتاجية وخاصة الإنتاج الزراعي، ووجه هارون قيادات الحزب وأمانة العاملين بتوجيه كافة عضويتها للاستثمار و محاربة الربا والالتزام بقانون مهنة التجارة ومنع المضاربة والعمل على تحسين نظام التسويق، مناديا بالاهتمام بالجانب الرياضي والفن التشكيلي وقضايا المرأة والطفل .

من جانبه نادى نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني بالولاية البشير دفع الله خوجال رؤساء الحزب بالمحليات بضرورة الاهتمام بالعضوية ، ونادى بتفعيل الاشتراكات لكل العضوية والتفاعل مع قضايا المجتمع .

أوضح العميد الركن المرضي صديق المرضي رئيس قطاع الاتصال التنظيمى بالولاية أن الملتقيات التنظيمية للحزب ستتواصل لأهميتها، مؤكدا مواقف أعضاء الحزب مع القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وقال إن القطاع سينظم لاحقا ملتقى لشعب الأساس بالولاية .

هذا وقد قُدمت في الملتقى عددا من الأوراق