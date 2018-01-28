تدريب عشرة آلاف شاب وشابة بشمال كردفان في المجالات الحرفية

الأبيض 28-1-2018م (سونا) - أوضح الأستاذ عبد القادر أحمد عبد القادر رئيس الاتحاد الوطني للشباب السوداني بولاية شمال كردفان أن الاتحاد تمكن خلال العام 2017 من تدريب عشرة آلاف شاب وشابة من مختلف محليات الولاية .

وأضاف في تصريح ل(سونا) أن الاتحاد يعد أول اتحاد بالسودان في مجال تدريب الشباب ، ويتميز بالعديد من الكوادر المؤهلة التي قامت بذلك ، مشيرا إلى أن المجالات التي تدرب عليها الشباب في الكهرباء والمكانيكا والحدادة والبناء والمعمار بحانب التبريد والتكييف وصناعة المعجنات والحلويات والحاسوب و الإسعافات الأولية، مبينا أنه تم تمليك أكتر من 900 شنطة حرفية لبعض الشباب .

وقال إن الترتيبات جارية الآن للمشاركة في مشروع محو الأمية بالولاية و الذي استهدف الاتحاد من خلالها افتتاح ما يفوق 1000 فصل دراسي، واستعرض سيادته عدداً من الإنجازات التي نفذها الاتحاد في مشاريع استقرار الشباب والتمويل الأصغر من خلال مؤسسة الشباب للتمويل الأصغر والتي تم تمويل ما يفوق مشروعات تفوق ثلاثة ملايين جنيه خلال العام 2017.

