الأمين العام للأمم المتحدة يشيد بالسلام في دارفور

أديس أبابا 28 -1 -201 م (موفد سونا) - أشاد الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرس خلال لقائه بالرئيس البشير، على هامش القمة الإفريقية اليوم بالسلام الذي تحقق في دارفور.

وأشار الأمين العام لاستمرار الأمم المتحدة في إعادة انتشار قوات اليوناميد وفقا لما تم الاتفاق عليه.

وقال البروفيسور غندور وزير الخارجية إن غوتيرس أشاد أيضا بقرار السودان بوقف إطلاق النار، وقال إنه يتطلع ليعم السلام في كل أنحاء السودان.

وأضاف غندور أن الأمين العام للأمم المتحدة أشاد بدور السودان فيما يتعلق بالأخوة الجنوبيين الذين لجؤوا للسودان، و في تحقيق السلام في دولة جنوب السودان سواء كان منفردا أم عبر الإيقاد.

وأشاد غوتيرس بدور السودان فيما يتعلق بالعلاقات الثلاثية بين السودان ومصر وإثيوبيا بخصوص سد النهضة.

وأشاد الأمين العام للأمم المتحدة بجهود رئيس السودان بإحلال السلام في الصومال وإفريقيا الوسطى وليبيا.

وقال غندور إن الرئيس أكد خلال اللقاء التزام السودان بإكمال السلام بداخله وأن قرار وقف إطلاق النار جاء من منطلق هذا الالتزام.

وقال غندور إن جولة مفاوضات السلام مع الحركة الشعبية في أديس أبابا أول فبراير ربما تشهد اختراقات حقيقية بعد أن تحقق السلام في دار فور.

وأكد الرئيس استمرار السودان في دوره الإيجابي في دولة جنوب السودان والمنطقة ككل.

وقال غندور إن الأمين العام أشاد بدور السودان في وقف الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، مؤكد ا أن السودان يلعب دورا مقدرا من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

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