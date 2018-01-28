قمة الاتحاد الإفريقي الثلاثون تبدأ أعمالها بمشاركة الرئيس البشير

أديس أبابا-28 -1 2018 م (موفد سونا) - بدأت قمة الاتحاد الإفريقي الثلاثون بمشاركة الرئيس البشير وأكثر من أربعين من قادة الدول ورؤساء الحكومات الإفريقية والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن والأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرس والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط أعمالها ظهر اليوم بمقر المنظمة القارية بالعاصمة الإثيوبية.

وأعلن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي في بداية الجلسة تولي الرئيس الرواندي بول كاغامي رئاسة الاتحاد الإفريقي في الفترة القادمة.

وقال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي في كلمته في الجلسة الافتتاحية إن القمة تنعقد في وقت تواجه فيه القارة تحديات جمة، داعيا القادة الأفارقة لبذل الجهود لتحويل الأقوال إلى أفعال.

ودعا موسى لتعزيز التضامن لتنفيذ الخطط الإفريقية 2030 و2036. وأشاد بالشراكة بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوربي والأمم المتحدة.

ودعا موسى الدول الإفريقية لوقف الهجرة غير الشرعية و توفير الوظائف، مشيرا إلى أنه سيقوم قريبا بتعيين ممثلا خاصا للشباب. وأكد موسى دعمه لكل المؤسسات التي تعنى بحقوق الإنسان في القارة .

وشدد موسى على ضرورة مكافحة تهريب الأموال بصورة غير شرعية من إفريقيا، داعيا إلى ضرورة تفعيل المؤسسات المالية الإفريقية. وأكد موسى دعم الاتحاد الإفريقي لمبادرة الإيقاد لإحلال السلام في جنوب السودان.

من جانبه قال الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرس في كلمته أمام القمة إن الأمم المتحدة تعمل على تعميق الشراكة الاستراتيجية مع إفريقيا، مؤ كدا أن الشراكة بين المنظمتين تقوم على خمس ركائز هي السلام والأمن والتنمية الشاملة المستدامة وتغيرات المناخ والهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب.

وأشاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بوقوق إفريقيا إلى جانب فلسطين في التصويت الأخير في الأمم المتحدة بشأن القدس. وطالب الدول الإفريقية بالاستمرار في دعمها للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني العادلة.

وقال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط إن الجامعة تعمل على تعزيز العمل العربي الإفريقي المشترك، مشيرا إلى أن القمة العربية الإفريقية المشتركة الخامسة ستعقد في الرياض2019 .

وقال أبو الغيط إن الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي يلعبان دورا مهما في إحلال السلام في ليبيا والصومال وتعزيز التنمية في جزر القمر.

وستستمع القمة للعديد من التقارير التي يقدمها رؤسا الدول والمتعلقة بالقضايا المختلفة.

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