مجلس أحزاب الوحدة الوطنية والاتحاد العام للطلاب السودانيين يتفقان على تأسيس شراكة استراتيجية لإنجاح مخرجات الحوار الوطني

الخرطوم 28 - 1 - 2018 م ( سونا) - اتفق الامين العام لمجلس احزاب الوحدة الوطنية عبود جابر مع رئيس الاتحاد العام للطلاب السودانيين المهندس عمار علاء الدين حسن على تأسيس شراكة استراتجية بينهما لانجاح مخرجات الحوار الوطني وبحثا كيفية دعم الاستقرار ومحاربة العادات الضارة في الوسط الطلابي والاستفادة من طاقات الطلاب في كافة المجالات التي من شأنها أن تعزز فرص الامن والاستقرار والتنمية بالبلاد. واوضح عبود جابر الامين العام للمجلس في تصريحات صحفية أن اللقاء امن على ضرورة استمرار الجهود المشتركة بين المجلس والاتحاد فيما يلي حلحلة قضايا الطلاب والعمل على انهاء عمليات العنف الطلابي.

من جانبه ابان عمار علاء الدين رئيس الاتحاد أن اللقاء اكد ضرورة قيادة مبادرة مجتمعية مشتركة بين المجلس والاتحاد من اجل الدفع بقضايا الانتاج والانتاجية والاهتمام بالاسر من ذوي الدخل المحدود والطلاب المعسرين، مبينا ان اللقاء شدد على العمل من اجل بناء جيل طلابي رائد يحافظ على مكتسبات البلاد ويساهم في استكمال النهضه. وأشار عمار الى أن الفترة القادمة ستشهد مزيدا من العمل الميداني للاتحاد وسط الطلاب من اجل توحيد الصف الوطني.



