السودان يشارك في مؤتمر تعزيز الوظائف والنمو الشامل في العالم العربي بالمغرب

الخرطوم 28 - 1 -2018م (سونا) - يشارك السودان في مؤتمر تعزيز الوظائف والنمو الشامل في العالم العربي بوفد برئاسة وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. محمد عثمان الركابي، ينعقد المؤتمر في الفترة 29-30 يناير الجاري بمراكش بالمملكة المغربية، تحت المؤتمر تحت شعار: الازدهار للجميع.



وأبان الركابي أن المؤتمر يهدف لتحويل المناقشات بشأن النمو الشامل في العالم العربي من مرحلة الإقرار إلى مرحلة التنفيذ وينعقد المؤتمر بالمملكة المغربية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي للإنماء الاقتصادي والإجتماعي، ويشارك فيه عدد من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية وقيادات القطاع الخاص وشركاء التنمية والمجتمع المدني.



ومن المتوقّع أن يتبادل المشاركون التجارب والدروس والأفكار حول كيفية إيجاد مزيد من فرص التوظيف والعمل من خلال مصادر وقطاعات جديدة مولّدة للنمو بجانب التفاكر حول كيفية زيادة الفرص المتاحة للنساء والشباب وتمكين السياسات الحكومية المساعدة لتحقيق نمو أعلى وأكثر شمولاً عبر تشجيع ريادة الأعمال والإبتكار وتبني التكنولوجيا لإطلاق الإمكانات الكامنة في المنطقة.



ط ي