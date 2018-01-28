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أخبار محلية - سياسية

رئيس تشريعي الخرطوم يطلع على خطط ومشرروعات رابطة المرأة العاملة

التاريخ : 28-01-2018 - 05:43:00 مساءً
الخرطوم 28 /28 -1 -2018 م (سونا) - حيا المهندس صديق محمد علي الشيخ رئيس المجلس التشريعي لولاية الخرطوم جهود المرأة العاملة في مؤسسات البلاد المختلفة للأعمال الجليلة التي تقوم بها لإنفاذ المهام الموكلة إليها.
وقال الشيخ لدى لقائه اليوم بمكتبه بالأستاذة آمنة عمر الأمين العام لرابطة المرأة العاملة بالسودان وقال إن المرأة العاملة تعمل على تحريك الاقتصاد القومي من خلال المساهمات الكبيرة التي تقوم بها من التدابير المنزلية والأعمال الإنتاجية الصغيرة، داعيا للاستفادة من قددرات المرأة العاملة بمختلف الفئات وتفجير طاقاتها نحو الأهداف الكلية للدولة بزيادة الإنتاج والإستفادة من مشاريع التمويل الأصغر .
هذا وقد أطلعت الأمين العام لرابطة المرأة العاملة بالسودان الأستاذة آمنة عمر أطلعت رئيس المجلس التشريعى على خطة الأمانة العامة للرابطة بالإضافة لتوفير عدد من السلع الاستهلاكية في مواقع العمل المختلفة وقالت إن الرابطة تعمل على حفظ حقوق المرأة من خلال التشريعات المجازة بالإضافة لرفع الوعي وكشفت عن خطة الأمانة لرفع قدرات المرأة من خلال بناء القدرات والتدريب المستمر بالإضافة لدخول الرابطة في شراكات مع بعض المنظمات الوطنية والدولية لدعم استراتيجية الأمانة العامة.
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