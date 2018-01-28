المؤتمر الاقتصادي الدولي يلتئم في عمان الشهر المقبل

عمان 28 -1-2018م (بترا) - اعلنت الجمعية الاردنية للبحث العلمي عن عقد المؤتمر الاقتصادي الدولي الرابع بعنوان "تحفيز الاقتصاد الاردني : الواقع والتحديات" في عمان في الواحد والعشرين من الشهر المقبل.

ودعت في بيان صحفي، اليوم الأحد، جميع المختصين والقيادات الادارية والاقتصادية والمجتمع المحلي وأساتذة الجامعات والخبراء في عالم المال والأعمال وأصحاب العلاقة والباحثين الى المشاركة في هذا المؤتمر المهم للوقوف على واقع الاقتصاد الأردني وسبل تحفيزه والإفادة من التجارب العلمية الناجحة بهذا الخصوص.

وقال رئيس الجمعية رئيس المؤتمر الدكتور انور البطيخي إن توقيت المؤتمر جاء هدفا وليس عبثا من واقع قراءتنا للواقع واستشراف المستقبل؛ وذلك بهدف استقطاب ذوي الخبرة والكفاءة في صياغة الرؤى المستقبلية لتحفيز الاقتصاد الأردني لاستشراف الغد المشرق رغم التحديات.

وعرض أهداف المؤتمر التي من أبرزها التعريف بماهية الاقتصاد الأردني واقعا وتوصيفا وتحليلا وآفاقا مستقبلية وواقع الاقتصاد الأردني واستشراف الفرص وتحجيم التحديات وتقديم دراسات وأبحاث ترتقي الى تحفيز الاقتصاد والحوار وتبادل الآراء لتحقيق الشراكة الفاعلة بين القطاع الأكاديمي والقطاعين العام والخاص.

ومن أبرز المحاور وأوراق العمل التي يتناولها المؤتمر بحسب البطيخي؛ الاستقرار المالي والنقدي والتنبؤ بالأزمات والاستقرار النقدي والجهاز المصرفي الأردني والسياسة المالية والنقدية في الأردن وتحفيز الاقتصاد الأردني وخطة التحفيز الاقتصادي وواقع الاستثمار في الأردن والآليات الحديثة في إدارة المشاريع ودور الإدارة في تحفيز ودعم الاقتصاد واقتصاد المعرفة، وشراكة القطاعين العام والخاص والبيئة الاقتصادية وتحدياتها وأخلاقيات اقتصاد المعرفة والإدارة والبيئة والمسؤولية الاجتماعية والحاكمية الرشيدة وإدارة الأزمات والأساليب الحديثة في تطوير وإدارة الموارد البشرية والإبداع والريادة وغيرها.

