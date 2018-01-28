اللجنة العليا لمؤتمر تنمية وتطوير الحدود السودانية التشادية تناقش ترتيبات انعقاد المؤتمر

الخرطوم 28-1-2018م (سونا) - أجاز اجتماع اللجنة العليا الرابع لمؤتمر تنمية وتطوير الحدود السودانية التشادية الذي يجيء تحت شعار (الحدود للتواصل لا للفواصل ) برئاسة وزير ديوان الحكم الاتحادي د. فيصل حسن إبراهيم الأوراق الثلاث للمؤتمر بعد تداولها ومناقشتها بديوان الحكم الاتحادي اليوم والتي ركزت على المحاور الأمنية والاقتصادية والثقافية والتعايش السلمي بين الجارتين وتفعيل دور الإدارة وزيادة الحركة التجارية الحدودية وتنشيط الدور الإعلامي والاجتماعي .

وقال وزير ديوان الحكم الاتحادي دكتور فيصل حسن إن المؤتمر سيعقد في الفترة من 21 - 22 فبراير المقبل بتشريف رئيس الجمهورية المشير عمر البشير ورئيس دولة تشاد الصديقة إدريس دبي، موضحا أن المؤتمر سيكون إضافة حقيقية ورصيدا فعليا للعلاقات السودانية التشادية فى مسيرتها نحو الأفضل. .

