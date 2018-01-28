مجلس وزير الإعلام يؤمن على أهمية إعادة هيكلة الوزارة

الخرطوم 28 -1- 2018م (سونا) - أمن مجلس وزير الإعلام على أهمية إعادة هيكلة وزارة الإعلام لتوافق مطلوبات إصلاح أجهزة الدولة والتطور المتلاحق في قطاع الإعلام ، وقال د. احمد بلال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الإعلام - خلال ترؤسه اجتماع المجلس بمكتبه اليوم - إن هيكلة الوزارة تقتضيها مواكبة برنامج إصلاح الدولة المطروح؛ بجانب التطور التقني والتقاني في قطاع الإعلام .

وقال الوزير إن الاجتماع قرر كذلك وضع خطة تتبناها الوزارة لنهضة وإعمار التلفزيون القومي وإعادته سيرته الأولى .

وقد ناقش الاجتماع خطة وزارة الإعلام لهذا العام؛ الى جانب الشراكات الإعلامية بين أكاديمية السودان لعلوم الاتصال واتحاد إذاعات الدول العربية .