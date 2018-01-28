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أخبار محلية - سياسية

مجلس وزير الإعلام يؤمن على أهمية إعادة هيكلة الوزارة

التاريخ : 28-01-2018 - 06:56:00 مساءً
الخرطوم 28 -1- 2018م (سونا) - أمن مجلس وزير الإعلام على أهمية إعادة هيكلة وزارة الإعلام لتوافق مطلوبات إصلاح أجهزة الدولة والتطور المتلاحق في قطاع الإعلام ، وقال د. احمد بلال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الإعلام - خلال ترؤسه اجتماع المجلس بمكتبه اليوم - إن هيكلة الوزارة تقتضيها مواكبة برنامج إصلاح الدولة المطروح؛ بجانب التطور التقني والتقاني في قطاع الإعلام .
وقال الوزير إن الاجتماع قرر كذلك وضع خطة تتبناها الوزارة لنهضة وإعمار التلفزيون القومي وإعادته سيرته الأولى .
وقد ناقش الاجتماع خطة وزارة الإعلام لهذا العام؛ الى جانب الشراكات الإعلامية بين أكاديمية السودان لعلوم الاتصال واتحاد إذاعات الدول العربية .
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